اسم دولة جديد يظهر على خريطة العالم

أعلن ملك "دولة سفازيلاند"، الواقعة في أقصى جنوب القارة الإفريقية، مسفاتي الثالث، عن قراره بإعادة تسمية دولته إلى "مملكة إيسفاتيني".

ونقل موقع "Zimeye" الزيمبابوي للأنباء تصريحا للملك أدلى به في مدينة مانزيني بمناسبة الذكرى الـ50 لاستقلال بلاده والذكرى الـ50 لميلاده، جاء فيه: "أريد أن أعلن أن دولة سفازيلاند تعود إلى اسمها الأصلي. كانت الدول الأفريقية تعود بعد منحها الاستقلال إلى أسمائها القديمة التي استخدمتها قبل الاستعمار. ومنذ هذا الوقت تسمى دولتنا رسميا بمملكة إيسفاتيني".

وأضاف أن أحد اسباب هذا القرار يعود إلى الخلط والارتباك المستمر في تسمية دولتي سفازيلاند (Swaziland) وسويسرا (Switzerland).

وأضاف الموقع أن سفازيلاند حافظت، بعد منحها الاستقلال من بريطانيا عام 1968، على اسمها البريطاني. وكانت فكرة إعادة تسمية الدولة تناقش في البلاد منذ سنوات طويلة، لأن معظم السكان المدنيين وقيادة الدولة استخدموا مرارا الاسم التاريخي. وعام 2015 تم طرح هذه المسألة أمام برلمان البلاد.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا