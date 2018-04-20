الشرطة البريطانية تستعد لزفاف هاري وماركل

أعلنت الشرطة البريطانية أنها بدأت واحدة من أكبر العمليات الأمنية في تاريخها، لضمان مرور حفل زفاف الأمير هاري والممثلة الأمريكية ميغان ماركل الشهر المقبل بسلام.

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وقال منسق عمليات التفتيش في شرطة مدينة وندسور، أندي ترنر: "هذه عملية كبيرة بالنسبة لأي قوة شرطة، وهي واحدة من أكبر العمليات التي عملت بها.. نريد بالطبع أن تسير كل الأمور بسلاسة".

وأضاف أن الشرطة ستقيم حواجز على الطرق لمنع وقوع هجمات بالمركبات، وستسير دوريات مسلحة، وستنشر وسائل تأمين مثل التي تستخدم في المطارات لتلافي حدوث أي مشكلات أمنية.

وفتشت كلاب، مدربة على رصد المتفجرات، صناديق البريد وكبائن الهواتف العامة وأنابيب الصرف الصحي، في بداية العملية.

ويقام زفاف هاري (33 عاما) على ماركل (36 عاما) في 19 مايو القادم، في كنيسة سان جورج، في قلعة وندسور، وهي مقر إقامة جدة الأمير هاري، الملكة إليزابيت الثانية، والتي تقع على بعد 30 كيلومترا إلى الغرب من لندن.

المصدر: رويترز



