 
مباشر

واشنطن تأمل من باريس ولندن وبرلين مراجعة لاتفاقها مع إيران قبل 12 مايو

أخبار العالم

واشنطن تأمل من باريس ولندن وبرلين مراجعة لاتفاقها مع إيران قبل 12 مايو
Reuters Denis Balibouse
السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة في جنيف، روبرت وود
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k4uo

أعرب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة في جنيف، روبرت وود، عن أمل الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا حول مراجعة الاتفاق النووي مع إيران.

وقال وود، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن هذا الاتفاق يجب أن يتضمن أيضا البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية، وكل ما تقوم به إيران في منطقة الشرق الأوسط.

إقرأ المزيد
أرشيف - مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، 6 فبراير 2015 الاتحاد الأوروبي يرفض الامتثال لمطالب واشنطن بتعديل الصفقة النووية مع إيران

وأوضح السفير أن محادثات مكثفة تجري حاليا للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وعواصم الدول الثلاث قبل حلول 12 مايو القادم، وهو الموعد الذي تجدد فيه الولايات المتحدة عقوباتها الاقتصادية على إيران ما لم يأمر الرئيس ترامب بتعليقها.

ودعا وود دول العالم للعمل على تعزيز معاهدة حظر الانتشار النووي، وتجديد التزامها بهذه المعاهدة المهمة ودورها في الحفاظ على الأمن الدولي.

إقرأ المزيد
ترامب يجتمع مع نتنياهو في البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة، 5 مارس 2018 ترامب يكشف عن شرطه للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

وجاءت تصريحات السفير الأمريكي في الأمم المتحدة قبل اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي التي تعقد في جنيف في الفترة من 23 أبريل الجاري وحتى 4 مايو القادم.

وفي 14 يوليو 2015، وقعت "السداسية الدولية (روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، الولايات المتحدة وألمانيا) اتفاقا مع إيران بشأن تسوية برنامجها النووي على المدى الطويل، صادق عليه لاحقا مجلس الأمن الدولي.

واعتمدت خطة العمل شاملة مشتركة، يقتضي تنفيذها رفع العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضت على إيران سابقا من قبل مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد مرارا سلفه باراك أوباما بسبب توقيعه "الصفقة النووية" مع إيران، والتي وصفها بـ"أسوأ صفقة" عقدتها أمريكا في تاريخها، مهددا بانسحاب واشنطن منها.

ومطلع مارس الماضي، أكد ترامب، خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده ستخرج من الاتفاق النووي مع إيران ما لم يوافق حلفاؤها الأوروبيون على تعديله جذريا. وأوضح أن باريس ولندن وبرلين لم تقدم حتى الآن سوى "تغييرات تجميلية" غير مرضية، بينما يريد ترامب  "تغييرات كبيرة" في الصفقة.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية + وكالات

قدري يوسف

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة