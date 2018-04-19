الولايات المتحدة تسهل قواعد تصدير الأسلحة لرفع القدرة التنافسية مع روسيا والصين

عرض البيت الأبيض سياسة الولايات المتحدة الجديدة في مجال توريد الأسلحة، وتتضمن تسهيل قواعد تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية بغية تقليل اعتماد حلفائها على روسيا والصين.

وفسر رئيس قسم التجارة والسياسة الصناعية في البيت الأبيض، بيتر نافارو، دوافع اعتماد القرار قائلا للصحفيين اليوم الخميس إنه سيتيح لحلفاء الولايات المتحدة "زيادة الفعالية في التفاعل معنا والدفاع عن أنفسهم بعدد أقل من الجنود الأمريكيين، إضافة إلى أن تسهيل وصول حلفائنا وشركائنا للأسلحة الأمريكية سيقلص اعتمادهم على الصين، بل وعلى الأنظمة الروسية أيضا، بموجب قانون مواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)".

ونشر البيت الأبيض اليوم الخميس نسخة جديدة من "سياسة الولايات المتحدة في مجال نقل الأسلحة التقليدية" على موقعه الإلكتروني.

المصدر: نوفوستي

إينا أسالخاوفا





