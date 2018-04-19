أردوغان يدعو إلى تجنب تصعيد التوتر في سوريا خلال المرحلة المقبلة

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، شدد خلالها على أهمية تجنب أي تطور من شأنه تصعيد التوتر في سوريا.

تناول الحديث بين أردوغان وشي قضايا ثنائية وإقليمية وتبادل الآراء حول التطورات الأخيرة في سوريا، بحسب وكالة "الأناضول".

وأشار أردوغان إلى أن بلاده كانت ترفض منذ البداية استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، مؤكدا أهمية إغلاق المجال أمام أي تطور من شأنه تصعيد التوتر في سوريا خلال المرحلة القادمة.

وشدد الرئيس التركي ونظيره الصيني على ضرورة حماية وحدة الأراضي السورية، وعلى أهمية التعاون في مكافحة الإرهاب.

كما تطرق الرئيسان إلى المشاريع المتوقعة في تركيا ضمن مبادرة "حزام واحد - طريق واحد" الصينية الطموحة الهادفة إلى بناء شبكة للتجارة والبنية التحتية تربط آسيا بأوروبا وإفريقيا.

المصدر: الأناضول

إينا أسالخانوفا