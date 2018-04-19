إسبانيا.. زعماء "إيتا" الباسكية الانفصالية بصدد الإعلان عن حل الجماعة

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن جماعة "إيتا" اليسارية القومية المكونة من الانفصاليين الباسك في إسبانيا تعتزم الإعلام عن حل نفسها بعد نحو 60 عاما من نشاطها.

وحسب التقارير الإعلامية، فإن الجماعة تنوي الإعلان عن حل نفسها في بداية مايو المقبل. ويبحث أعضاء الجماعة حاليا صيغة البيان بهذا الصدد.

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وتعليقا على هذه المعلومات، أعلن وزير الداخلية الإسباني أمام مجلس الشيوخ، اليوم الخميس، أن "إيتا" لم تحصل على أي شيء بعد أن تخلت عن القتل، ولن تحصل على أي شيء مقابل إعلانها عن حل نفسها".

جدير بالذكر أن جماعة "إيتا" تأسست في عام 1959، وكان تسعى لإقامة دولة مستقلة للباسك شمال شرقي إسبانيا وجنوب غربي فرنسا. وأسفرت الهجمات التي نفذتها الجماعة عن مقتل أكثر من 820 شخصا. وعلى الرغم من إعلان الجماعة في عام 2011 التخلي عن النشاط المسلح، لا تزال الأجهزة الأمنية في إسبانيا وفرنسا تلاحق عناصر الجماعة.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف