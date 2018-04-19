دبلوماسية أمريكية رفيعة المستوى تزور كوريا الجنوبية آخر أبريل

كشفت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا، سوزان ثورنتون، من المقرر أن تزور كوريا الجنوبية في الفترة ما بين 22 و24 أبريل الجاري.

وقالت الوزارة إن ثورنتون ستناقش أثناء زيارتها مع مسؤولين كوريين جنوبيين التنسيق الوثيق والمستمر بين سيئول وواشنطن إزاء القضايا المعنية بكوريا الشمالية وقضايا التعاون في منطقة المحيط الهادئ والهندي.

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وأضافت في بيانها أنها ستؤكد مجددا التزامات الولايات المتحدة تجاه حلفائها وستنسق القضايا ذات الأهمية للحفاظ على الأمن والازدهار في المنطقة.

وتقود القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا الجهود الدبلوماسية للقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون التي من المقرر عقدها في نهاية مايو أو مطلع يونيو 2018.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في الأسابيع المقبلة، لمناقشة مسألة نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وعلق ترامب على المحادثات المزمعة مع كوريا الشمالية قائلا إنها قد تؤدي إلى "أعظم اتفاق في العالم"، مما يزيل التوتر بشأن برنامج بيونغ يانغ النووي.

يذكر أن الكوريتين ستعقدان قمة بينهما يوم الـ27 أبريل.

المصدر: وكالات