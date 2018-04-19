تركيا.. المؤبد لـ 47 شخصا أدينوا بالضلوع في محاولة الانقلاب

أصدرت محكمة تركية أحكاما بالسجن المؤبد بحق 47 شخصا بعدما أدينوا بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو عام 2016.

وصدرت بحق 27 شخصا من أصل الـ 47 المذكورين، بينهم الجنرال المتقاعد مراد أيغون، أحكام بالسجن المشدد مدى الحياة.

وحكم على 217 متهما آخرين بالسجن من 12 إلى 20 سنة بتهمة "تقديم العون في مخالفة النظام الدستوري".

وتعتبر السلطات التركية المدانين عناصر من التنظيم التابع للداعية والسياسي المعارض فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، الذي تحمله أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو عام 2016.

وأدين الأشخاص المذكورون في قضية الاستيلاء على الوحدة العسكرية في منطقة بولاتلي 80 كم غربي أنقرة، التي يرابط فيها اللواء 58 مدفعية، ومدرسة عسكرية لأفراد قوات الصواريخ والمدفعية، أثناء أحداث محاولة الانقلاب.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف