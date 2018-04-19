محكمة يونانية تفرج عن عسكري تركي لجأ إلى أثينا

أفرج القضاء اليوناني عن أحد العسكريين الأتراك الثمانية الذين لجأوا إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا منتصف يوليو عام 2016.

وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن سلطات البلاد ستمنح العسكري مسكنا سريا، وسيتم البت في مسألة منحه حق الإقامة في مايو المقبل.

وهرب 8 عسكريين أتراك إلى اليونان بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا، على متن مروحية عسكرية. ووجهت إليهم تركيا تهما وفقا لست مواد من القانون الجنائي التركي، بما في ذلك التطاول على رئيس الدولة ومحاولة إسقاط الحكومة والبرلمان والانقلاب على النظام الدستوري وغيرها. وطالبت تركيا اليونان بتسليمهم، لكن أثينا رفضت الطلب.

وحكمت المحكمة اليونانية على العسكريين الأتراك بالسجن لمدة شهرين لعبور حدود البلاد بصورة غير شرعية. وبعد ذلك تم تخفيف العقوبة، واستبدالها بحكم مع وقف التنفيذ.

ويأتي قرار الإفراج عن أحد العسكريين الأتراك على خلفية توتر العلاقات بين تركيا واليونان بسبب منع القوات التركية زوارق يونانية من الاقتراب من جزيرة متنازع عليها في بحر إيجه في فبراير الماضي، وإلقاء القوات التركية القبض على عسكريين يونانيين على الأراضي التركية مطلع مارس الماضي.

المصدر: تاس

أنطون زوييف