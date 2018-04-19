انتخاب ميغيل دياز كانيل رئيسا لكوبا خلفا لراؤول كاسترو

انتخب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة في كوبا ميغيل دياز كانيل رئيسا لمجلس الدولة، خلفا لراؤول كاسترو.

وصوت لصالح انتخاب دياز كانيل خلال دورة الجمعية الوطنية (البرلمان) 603 نواب من أصل الـ 604. ووفقا لدستور كوبا يعتبر رئيس مجلس الدولة رئيسا للجمهورية وحكومتها. ويتم انتخابه لمدة 5 سنوات.

كما انتخب نائب رئيس مجلس الدولة سالفادور فالديس ميسا (72 عاما) في منصب النائب الأول لرئيس المجلس.

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وأدى ميغيل دياز كانيل اليمين الدستورية. وأكد في خطاب له أمام الجمعية الوطنية تمسكه بنهج استمرارية الثورة، مشيرا إلى أن راؤول كاسترو يبقى "قائدا للثورة الكوبية"، وفي الوقت ذاته تعهد بتغيير ما ينبغي تغييره وحماية الثورة و"تحسينها".

وأضاف أن السياسة الخارجية للبلاد لن تتغير، وأن المبادئ ليست موضوع تفاوض. وأكد دياز كانيل استعداد بلاده للحوار على أساس التكافؤ.

وقد حل ميغيل دياز كانيل (57 عاما) محل راؤول كاسترو (86 عاما) في منصب الرئاسة، والذي كان يشغله منذ عام 2008. وعلى الرغم من ذلك لا يزال كاسترو زعيما للحزب الشيوعي.

ودياز كانيل هو الرجل الثاني في هرم السلطة خلال السنوات الخمس الأخيرة في البلاد.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف