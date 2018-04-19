استطلاع: 52% من الإسرائيليين يخشون من حرب قريبة

بين استطلاع إسرائيلي للرأي، أجراه معهد "بانلز بوليتيكس" لصحيفة "معاريف"، أن غالبية الإسرائيليين يخشون من اندلاع حرب في المستقبل القريب.

كما أظهر الاستطلاع أن الشرخ بين "المتدينين" و"العلمانيين"، هو أكثر ما يقلق الإسرائيليين اجتماعيا.

وأجري الاستطلاع بمناسبة ما يسمى "يوم الاستقلال الـ70"، وشمل عينة مؤلفة من 587 شخصا، بينهم 484 يهوديا، و 103 من العرب.

وردا على سؤال "هل تخشى اندلاع الحرب في المستقبل القريب"، أجاب 52% بالإيجاب، مقابل 38% أجابوا بالنفي، بينما أجاب 10% بـ"لا أعرف".

وردا على السؤال "ما هو الشرخ الأخطر على وجودنا كشعب ومجتمع"، أجاب 35% بأن الشرخ هو بين "المتدينين" و"العلمانيين"، مقابل 27% قالوا إنه بين اليهود والعرب، و23% بين "اليمين" و"اليسار"، و10% بين الأغنياء والفقراء، و5% بين اليهود الأشكناز والشرقيين.

يشار إلى أنه كان بإمكان المستطلعين أن يختاروا إجابتين ردا على السؤال الأخير، ولذلك كان المجموع أكثر من 100%.

إلى ذلك، قال 36% من المستطلعين إن إسرائيل "مكان جيد جدا للعيش فيه"، مقابل 46% أجابوا بأنها جيدة بدرجة كافية، بينما قال 16% إن إسرائيل ليست مكانا جيدا للعيش فيها.

وجاء أيضا أن 21% من الإسرائيليين يفكرون بمغادرة البلاد في ظروف معينة، مقابل 72% أجابوا بـ"لا".

المصدر: عرب 48

نادر همامي