مسؤولون روس يبحثون الملف السوري مع الناتو والأمم المتحدة

يبحث مسؤولون عسكريون وسياسيون روس كبار الملف السوري، مع ممثلين عن حلف الناتو والأمم المتحدة.

وفي هذا الصدد، ناقش رئيس الأركان الروسية فاليري غيراسيموف والقائد العام للقوات الموحدة لحلف الناتو كيرتيس سكاباروتي النشاط العسكري لحلف الناتو وروسيا في المنطقة الأوروبية وتعزيز اجراءات الثقة ومنع وقوع الحوادث.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية بعد لقاء غيراسيموف وسكاباروتي الذي جرى في عاصمة أذربيجان مدينة باكو اليوم الخميس: "التقى رئيس الأركان الروسية الجنرال فاليري غيراسيموف مع القائد العام للقوات الموحدة لحلف شمال الأطلسي الجنرال كيرتيس سكاباروتي في باكو (جمهورية أذربيجان). وأثناء المحادثات ناقش الجانبان مسائل النشاط العسكري للحلف وروسيا في المنطقة الأوروبية، وكذلك إجراءات تعزيز الثقة ومنع وقوع الحوادث".

وعلى صعيد متصل أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، عن عزمه عقد لقاءين مع وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو غدا الجمعة بموسكو، لمناقشة الوضع في سوريا.

وردا على سؤال صحفي حول ما إذا كان سيجتمع في موسكو مع وزيري الخارجية والدفاع الروسيين قال دي ميستورا، اليوم الخميس: "نعم ، مخطط للاجتماعين"​​​.

من جهته ذكر نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، أن اللقاء بين لافروف ودي ميستورا سيتمحور حول مواعيد إجراء الجولة الجديدة من المفاوضات السورية في جنيف.

وردا على السؤال حول المواعيد المحتملة للجولة الجديدة من المفاوضات قال بوغدانوف: "سنناقش كل ذلك غدا".

وأضاف أن هذه المواعيد "تتوقف بشكل كبير على نشاط دي ميستورا نفسه واستعداد الأطراف السورية".

وتابع: "لا نفهم مواقف المعارضة، لأنني أعتقد أنه يوجد في لجنة المفاوضات السورية (المعارضة) أكثر من موقف واحد من ما يحدث حاليا.. من الضربات على سوريا والآفاق.. والمداخل من تطبيع عملية المفاوضات".

المصدر: وكالات

أولغا رودكوفسكايا