وسائل إعلام تكشف عن المكان المحتمل لقمة ترامب وكيم

أفادت قناة "NBC" بأن اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أونغ يمكن أن يجري في سويسرا.

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ونقلت القناة عن مصادرها أن القرار النهائي بهذا الشأن لم يتخذ حتى الآن، مضيفة أن الأماكن الأخرى التي تمت مناقشتها لإجراء القمة كانت تضم بكين (الصين) وبيونغ يانغ (كوريا الشمالية) وأولان باتور (منغوليا)، لكنه تم رفضها كلها لأسباب أمنية.

وأشارت إلى أن السلطات الأمريكية تؤيد فكرة عقد القمة في الأراضي الأوروبية، وخاصة في سويسرا.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" قالت في وقت سابق إن السويد قد تكون أحد الأماكن الممكنة لإجراء اللقاء بين ترامب وكيم، إذ أنها كانت تمثل مصالح كلا الجانبين. وتمت إقامة الاتصالات بين البلدين عبر سفارة السويد في كوريا الشمالية بالذات.

وكتب الرئيس ترامب على صفحته في تويتر أمس الأربعاء، أن رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، مايك بومبيو، الذي سيشغل قريبا منصب وزير الخارجية، كان قد التقى كيم جونغ أون الأسبوع الماضي وناقش معه تفاصيل القمة المقبلة.

المصدر: لينتا

أولغا رودكوفسكايا