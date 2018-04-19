ترامب يعلن أن صداما خطيرا وقع الشهر الماضي مع الروس في سوريا!

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن صداما خطيرا وقع بين العسكريين الأمريكيين والروس في سوريا قبل نحو شهر.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في فلوريدا بث عبر الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض: "نحن تحدثنا عن هذا الأمر في الفترة الماضية: جرى صدام عنيف جدا في سوريا مؤخرا، منذ شهر مضى، بين جنودنا والروس. الكثيرون قتلوا، وهذا محزن للغاية".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق يوم الأربعاء 18 أبريل، أدلى مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ويس ميتشل، بتصريح مماثل، قال فيه إن "مرتزقة روس" حاولوا الهجوم على قوات أمريكية في سوريا، في حين وصف النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي) أندريه كراسوف هذه المعلومات بأنها كذبة.

وكانت قوات الحكومة السورية قد هاجمت في 7 فبراير مقاتلي "قوات سوريا الديمقراطية" التي تدعمها الولايات المتحدة، وأغلب قوامها من الأكراد السوريين. وكان يوجد عسكريون أمريكيون في المنطقة.

وقد أفيد بأن القوة المهاجمة كان يوجد بينها عناصر تعمل في شركة "فاغنر" الأمنية الخاصة الروسية، وقيل لاحقا أن هؤلاء أرادوا الاستيلاء على حقول النفط والغاز التي يسيطر عليها الأكراد.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا وصفت حينها المعلومات التي تقول إن عسكريين روس قتلوا بفعل ضربة نفذتها القوات الأمريكية في سوريا بأنها مضللة.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن مواطنين من روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة كانوا متواجدين في سوريا دون علم سلطات بلدانهم، قتلوا وأصيب آخرون منهم، خلال الاشتباك العسكري، وأن عددهم بضع عشرات، ولا يوجد بينهم أي جنود روس.

المصدر: lenta.ru

محمد الطاهر