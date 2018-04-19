ترامب يعلن متى سيفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لا يوجد أحد يمكنه أن ينتهج سياسة مع روسيا أكثر صرامة من تلك، التي ينتهجها هو، مؤكدا أنه سيفرض عقوبات ضد روسيا "حال استحقت ذلك" بحسب تعبيره.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "لا يوجد أحد بإمكانه أن يكون صارما تجاه روسيا أكثر من الرئيس دونالد ترامب"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "سيكون من الجيد إذا تم تحسين العلاقات مع روسيا والصين واليابان والدول الأخرى".

وتتزامن هذه التصريحات مع تقارير إعلامية تحدثت عن أن السفير الأمريكي لدى موسكو، سلم وزارة الخارجية الروسية رسالة، أعلمها فيها بأن واشنطن تعتزم فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، "بسبب دعم موسكو للرئيس السوري بشار الأسد"، بحسب ما جاء في الرسالة.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت مطلع شهر أبريل الجاري عقوبات اقتصادية ضد روسيا شملت 24 شخصية و14 مؤسسة وشركة.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي