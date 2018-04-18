مندوب روسيا: عدة دول أيدتنا في منظمة حظر الكيميائي

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين أن عدة دول أيدت موقف روسيا بشأن قضية العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال.

وقال شولغين في مؤتمر صحفي له في أعقاب اجتماع المنظمة بشأن قضية سكريبال: "لم نشعر بأننا لوحدنا خلال جلسة المجلس التنفيذي اليوم، وكانت هناك أصوات سليمة".

وأوضح أن "باكستان والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا أيدت إجراء تحقيق غير متحيز لتحديد الحقيقة حتى نفهم ما حدث هناك".

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هذا، وقد عقد اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمبادرة بريطانيا. وأعلن المندوب البريطاني لدى المنظمة بيتر ويلسون أن الخبراء لم يحددوا المكان الذي تمت فيه صناعة المادة السامة التي أصيب بها سكريبال وابنته يوليا.

وعلى الرغم من ذلك، جدد المندوب البريطاني اتهاماته لروسيا بأنه "يرجح" ضلوع روسيا في تسميم سكريبال.

من جهته فندت روسيا هذه الاتهامات، مشيرة إلى أنها لا أساس لها، وقدمت وثيقة تدل على أن المادة المؤثرة على الأعصاب والتي أطلق عليها اسم "نوفيتشوك" أنتجت في الولايات المتحدة عام 2015.

المصدر: تاس

أنطون زوييف