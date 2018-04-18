أردوغان يعلن عن انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في البلاد يوم 24 يونيو المقبل.

وذكر أردوغان أنه اتخذ هذا القرار بعد اجتماع مع زعيم حزب الحركة القومية المعارض دولت بهجلي، الذي دعا لإجراء انتخابات مبكرة.

واعتبر أردوغان أن الانتخابات المبكرة ستسمح لتركيا بتجاوز المشاكل والتحديات الحالية على خلفية التطورات في سوريا وغيرها من الأحداث.

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وكان من المقرر في وقت سابق إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نوفمبر عام 2019.

وكان دولت بهجلي قد دعا إلى إجراء انتخابات مبكرة في الـ 26 أغسطس المقبل، الموافق لذكرى معركة ملاذكرد عام 1071، التي دحر فيها الأتراك السلجوق قوات الإمبراطورية البيزنطية وأسروا الإمبراطور رومانوس الرابع.

واعتبر بهجلي أن إجراء الانتخابات المبكرة "سيلقن أعداء تركيا درسا".

حزب الشعب الجمهوري المعارض يدعو لرفع حالة الطوارئ

وفي هذا السياق، دعا حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر الأحزاب المعارضة التركية، إلى رفع حالة الطوارئ فورا بعد إعلان موعد الانتخابات المبكرة.

وقال المتحدث باسم الحزب بولنت تيزجان: "يجب رفع الطوارئ فورا، ولا يمكن أن تكون هناك انتخابات في ظل حالة الطوارئ. البلاد بحاجة إلى إلغاء سريان حالة الطوارئ اعتبارا من اليوم".

وعلى الرغم من ذلك وافق البرلمان التركي اليوم الأربعاء على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر أخرى، وذلك للمرة السابعة على التوالي. وبالتالي ستجري الانتخابات المبكرة في ظروف حالة الطوارئ.

جدير بالذكر أن حالة الطوارئ أعلنت في أعقاب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في يوليو عام 2016.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف