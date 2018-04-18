خامنئي يشيد بدور لواء "فاطميون" في الدفاع عن المراقد المقدسة

أكد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، أن قوات لواء "فاطميون" كانت في طليعة المدافعين عن المراقد المقدسة في سوريا والعراق.

وقال خامنئي حسب وسائل إعلام إيرانية خلال استقبال عدد من عوائل ضحايا لواء "فاطميون" في مدينة مشهد نهاية الشهر الماضي: "خلال أحداث سوريا والدفاع عن حرم عقيلة أهل البيت السيدة زينب والعتبات المقدسة في العراق وقضية "داعش" كان الأخوة الأفغان ولاسيما قومية الهزارة من السباقين في هذه القضايا".

وأضاف: "شاركوا وقاتلوا بشكل مشرف ونحن نكن احتراما وتقديرا كبيرين لشهدائكم وهذه من القضايا التي قلّ نظيرها على مر التاريخ الإسلامي".

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واعتبر خامنئي أن "هؤلاء خاضوا معتركا صعبا من منطلق إحساسهم وواجبهم الديني والشيعي والولائي، وخرجوا مرفوعي الرؤوس من هذا الميدان ونالوا الشهادة".

وذكّر خامنئي بالتاريخ الثوري للعوائل الأفغانية، لافتا إلى أن العديد منها جاءت إلى إيران وشاركت الإيرانيين في الثورة ومرحلة الدفاع عن المقدسات.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية

متري سعيد