هبوط اضطراري لطائرة ركاب كانت متجهة من رأس الخيمة إلى موسكو
Sputnik Vladimir Astapkovich
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تسبب تدهور الحالة الصحية لسيدة وابنها، بهبوط اضطراري لطائرة مدنية في مطار فولغوغراد الروسي الليلة الماضية، وهي في رحلة من مطار رأس الخيمة الإماراتي إلى مطار دوموديدوفو في موسكو.
وذكرت القناة الخامسة الروسية 5-tv أنه في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، هبطت طائرة كانت متوجهة من رأس الخيمة، في مطار فولغوغراد الروسي.
المصدر: 5-tv
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