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طائرة مجهولة تجبر طائرتي ركاب يابانيتين على تغيير مسارهما

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طائرة مجهولة تجبر طائرتي ركاب يابانيتين على تغيير مسارهما
Sputnik Скрынников
صورة أرشيفية
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أجبرت طائرة استطلاع مجهولة طائرتين مدنيتين يابانيتين على تغيير مسارهما وتفادي الاصطدام بها، وذلك قرب أجواء فلاديفوستوك في أقصى شرقي روسيا.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر مطلع قوله: "عشية يوم أمس، نفذت طائرة مجهولة مهمة استطلاعية غير مصرح بها بالقرب من فلاديفوستوك في أقصى شرقي روسيا".

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وأضاف: "الطائرة حلقّت عبر ممر جوي خاص بالطائرات المدنية، وهذا عرض طائرات الركاب المارة حينها للخطر".

ولفت إلى أن "طائرتي ركاب يابانيتين، إحداها تابعة لشركة All Nippon airways والأخرى لشركة Japan airlines، كانتا في طريقهما من طوكيو إلى فرانكفورت الألمانية، اضطرتا لتغيير مسارهما خوفا من الاصطدام بالطائرة المجهولة".

فيما أشارت وكالة "إنترفاكس" إلى أنه لم يتوفر لديها حتى الآن أي تأكيد رسمي لهذه المعلومات.

المصدر: "إنترفاكس"

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