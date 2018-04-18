عرض عسكري إيراني حاشد في "يوم الجيش"

نظم الجيش الإيراني اليوم استعراضا عسكريا كبيرا بمناسبة "يوم الجيش"، تضمن إزاحة الستار عن بعض إنجازات إيران في الصناعات العسكرية بحضور الرئيس حسن روحاني وعدد من قادة الجيش.

وقال روحاني في كلمة ألقاها خلال الاستعراض: "نقول للعالم إننا سنقوم بإنتاج وتوفير أي نوع من الأسلحة التي نحتاجها، ولم ولن ننتظر كلام الآخرين أو موافقتهم أو رأيهم الإيجابي. مبدأ سياستنا تجاه دول المحيط، هو حسن الجوار، ونريد أن نكون جارا جيدا لكم وأن تكونوا جيرانا جيدين لنا".

وشدد روحاني على عدم وجود نيه لبلاده في الاعتداء على أي بلد، وأضاف: "نحن لسنا بحاجة للاعتداء على مصالح الآخرين أو أراضيهم، ولدينا بلد كبير وشعب مثقف وعظيم، وإيران خلال السنوات السابقة لم تعتد على أي بلد جار، بل كانت دائما تنهض لدعم الحكومات والشعوب".

ولفت إلى أنه "في ظل استخدام القوى الكبرى للمجموعات الإرهابية لتنفيذ مآربها وزعزعة الأمن في المنطقة، فإن إيران بحاجة إلى قوات مسلحة قوية تقف في وجه مؤامرات الدول الكبرى، وتمنع دخول الإرهابيين من التفكير في الدخول إلى إيران".

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وتضمن العرض العسكري كشف الجيش الإيراني عن منظومة صواريخ جديدة قصيرة المدى من طراز "كمين2"، تستخدم لاستهداف الطائرات من دون طيار.

كما شهد العرض تحليقا كثيفا لطائرات مروحية هجومية تابعة للجيش من طراز "كوبرا 214" و"كوبرا 206" وغيرها.

المصدر: وكالات

أحمد باديان