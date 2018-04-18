الحزب الحاكم في بريطانيا يتهم زعيم المعارضة بمعاداة السامية

انتقد حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين أمس الثلاثاء، واتهمه بتغذية المشاعر المعادية للسامية في حزبه بعد تعرض بعض نواب حزبه اليهود لتهديدات.

جاءت هذه الاتهامات بعد أن تحدث مشرعون يهود من حزب العمال عن إساءات وجهت لهم على وسائل التواصل الاجتماعي، قالوا إنها جاءت أحيانا من أعضاء في الحزب أعلنوا أنهم من أنصار كوربين.

وقال وزير الحكم المحلي البريطاني ساجد جاويد: "هناك بصراحة ضعف مقلق يسم زعامة الحزب، فضلا عن الغموض الذي يحيط بموقف كوربين تجاه هذه المسألة".

واعتذر كوربين عن وجود ما وصفه بـ"جيوب" معادية للسامية في حزبه، مؤكدا أنه يتصدى لها.

بدوره، قال مسؤول المحليات في حزب العمال آندرو جوين: "مسؤوليتنا أن نظهر أننا لا نغض الطرف إطلاقا عن معاداة السامية في حزب العمال. لا مكان لمعاداة السامية في حزب العمال".

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يأتي هذا الهجوم على كوربين قبل أقل من شهر من إجراء انتخابات محلية من المتوقع أن يطيح فيها حزب العمال بالمحافظين في الكثير من المجالس المحلية في العاصمة لندن.

وكانت جماعات يهودية بريطانية قد احتجت هذا الشهر على كوربين، قائلة إنه مناصر للحقوق الفلسطينية ومنتقد لإسرائيل ومتقاعس عن التصدي لمعاداة السامية.

المصدر: رويترز

متري سعيد