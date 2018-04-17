تركيا تتهم اليونان بانتهاك القانون الدولي

اتهمت تركيا جارتها اليونان اليوم الثلاثاء بانتهاك القانون الدولي بسبب عدم تسليمها 8 جنود أتراك تعتقد أنقرة أنهم مؤيدون للانقلاب التركي الفاشل عام 2016.

وتركز أحدث خلاف بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي على رفع اليونان علمها فوق جزيرة ببحر إيجة، فضلا عن خلافات بشأن قضايا أخرى بين البلدين.

وعقب اجتماع للحكومة التركية في أنقرة يوم الثلاثاء طالب المتحدث باسم الحكومة بكر بوزداج اليونان بالتخلي عما قال إنها تحركات استفزازية وذلك من أجل تجنب "أحداث غير مرغوب فيها" في بحر إيجة.

وتركيا واليونان عضوان في حلف شمال الأطلسي لكنهما على شقاق بشأن عدد من القضايا منها جزيرة قبرص المقسمة بين عرقيتين، والسيادة على المجال الجوي، وأوشك البلدان على الدخول في حرب عام 1996 في نزاع بشأن جزر في بحر إيجه لكن التوتر بينهما تراجع منذ ذلك الحين.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة