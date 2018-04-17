واشنطن: نتواصل مع موسكو على أعلى المستويات

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، إن الولايات المتحدة تجري "اتصالات مكثفة" مع روسيا تبحث عدة قضايا حول العالم.

وأضافت نويرت خلال مؤتمر صحفي تعقده بشكل دوري في مبنى الخارجية الأمريكية في واشنطن: "أستطيع القول إننا لا نجري مناقشات وحوارات مع المسؤولين الروس يوميا، ولكننا كثيرا جدا ما نقوم بالاتصال بروسيا وعلى أعلى المستويات".

وأوضحت نويرت أن وزارة الخارجية الأمريكية تجري مناقشات في الآونة الأخيرة مع روسيا بشأن استخدام الطيران المدني الأمريكي الأجواء الروسية، ولم تتحدث عن تفاصيل هذه المناقشات.

المصدر: "نوفوستي"

علي الخطايبة