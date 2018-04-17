الشرطة الألمانية تلاحق عناصر "النسر الشمالي"

داهمت السلطات الألمانية منازل أربعة أشخاص تتهمهم بأنهم من النازيين الجدد وتشتبه في سعيهم للحصول على أسلحة وذخيرة ومتفجرات لمهاجمة خصوم سياسيين، حسبما أفاد ممثلو ادعاء.

ونفذت السلطات المداهمات صباح الثلاثاء، في مواقع شمالي ألمانيا واستهدفت مجموعة تطلق على نفسها اسم "النسر الشمالي".

وفتشت السلطات أيضا منزل شخص خامس ليس متهما. ولم يعرف بعد التوقيت الذي كانت الجماعة تحضر لشن هجوم فيه، ولم تعتقل السلطات أحدا في إطار التحقيقات المستمرة.

إقرأ المزيد

وتشعر السلطات الألمانية بقلق متزايد إزاء أنشطة حركات اليمين المتطرف مثل "مواطني الرايخ" التي لا تعترف بألمانيا الحديثة كدولة شرعية وتصر على أن الرايخ الألماني ما زال قائما رغم هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

وتقدر المخابرات الداخلية أن جماعة مواطني الرايخ تضم آلاف الأعضاء، وقتل أحدهم ضابط شرطة في ولاية بافاريا في أكتوبر الماضي.

المصدر: رويترز