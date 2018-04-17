نتنياهو يبتز النمسا لنقل سفارتها إلى القدس

قال عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الإسرائيلي يهودا غليك، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اقترح على مستشار النمسا رفع الحظر عن حزب "الحرية" النمساوي مقابل نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وأوضح غليك المعارض للسياسة التي تتبعها إسرائيل تجاه حزب "الحرية" النمساوي المتطرف أن "نتنياهو وضع شرطا وحيدا أمام مستشار النمسا سيباستيان كورتس لإلغاء المقاطعة، وهو نقل السفارة إلى القدس".

وانتقد غليك خلال نقاش في الكنيست مقاطعة إسرائيل حزب "الحرية"، وقال: "إسرائيل يتم محاربتها في كل العالم من حركات المقاطعة ضد إسرائيل، وها هي نفسها تقاطع ثاني أكبر حزب في النمسا الصديقة".

وأضاف: "الجانب الإسرائيلي يقاطع وزيرة خارجية النمسا، التي هي بالأساس ليست عضوا في الحزب المذكور، وفقط لأنها عينت بصورة مهنية من قبل هذا الحزب، ولأن من عينها هو عضو في الحزب".

وشدد على أن حزب "الحرية" عمل على تأييد إسرائيل لسنوات طويلة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنه من المؤسف أن تختار إسرائيل طريقة المقاطعة التي تتسبب بأضرار لها.

من جانبه، قال ممثل وزارة الخارجية الإسرائيلية الذي حظر جلسة الكنيست: "رئيس الحكومة ووزير الخارجية أمرا موظفي الوزارة بعدم إقامة أي علاقة مع أعضاء الحزب النمساوي".

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وتابع: "لا يوجد مانع لإقامة علاقات عمل مع الموظفين الكبار في كل وزارة يرأسها وزراء حزب "الحرية" النمساوي، إضافة إلى وجود علاقات وروابط وثيقة بين رئيس الحكومة والمستشار النمساوي".

المصدر: "معا"