الموساد ينظم مراسم خاصة لإحياء الذكرى الـ 70 لتأسيس إسرائيل

نظم جهاز الموساد الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مراسم خاصة لإحياء ذكرى مرور 70 عاما على تأسيس دولة إسرائيل.

وضمت الفعالية رئيس جهاز الموساد الحالي يوسي كوهين، ورؤساء جهاز الموساد السابقين والقادة والمقاتلين وعناصر الموساد والمتقاعدين.

وقدم كوهين في إطار المراسم أوسمة امتياز على العمليات "النوعية والمفصلية" التي نفذتها عناصر الموساد.

وقال:"العمليات التي نالت أوسمة الامتياز تجسد كون الموساد متواجدا على كل الساحات واستعماله لطيف واسع من القدرات العملياتية والمهارات والوسائل الخاصة، التي أفضت بدورها إلى تحقيق إنجازات هامة ساهمت في تعزيز أمن إسرائيل".

وتابع: "يتعين علينا النجاح في تلبية التحديات المعقدة التي تواجهنا، بحيث يجب أن يكون التميز والبراعة من القواعد الأساسية المتبعة لدينا في وجه التهديدات التي تواجهنا. ونجاحنا مقرون بتميزنا، وإذا نجحنا حققنا النصر".

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وأضاف: "يتوجب علينا القيام بكل شيء يجب أن نفعله والذي نكلّف به.. وهو المحاربة في سبيل دولة إسرائيل والشعب اليهودي والاستمرار في تحقيق الانتصارات".

واختتم: "إنني أحيي من هنا جميع قادة وقائدات الموساد والمقاتلين الأعزاء العاملين في جميع المجالات على إنجازاتهم الرائعة وروحهم الطيبة. وعيد استقلال سعيد لكم"!

المصدر: RT