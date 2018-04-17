رئيس ميانمار الجديد يصدر عفوا عن آلاف السجناء

أصدر رئيس ميانمار الجديد، وين منت، مرسوما رئاسيا، عفا بموجبه عن أكثر من 8 آلاف سجين، بهدف تحقيق السلام في إطار الاحتفالات بالعام الجديد في الجمهورية.

ووفقا للمكتب الرئاسي في ميانمار، فقد ورد في القرار أنه "لتحقيق السلام وإدخال السرور على قلوب الناس ومن أجل الدعم الإنساني، سيصدر عفو عن 8490 سجينا".

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وتشير وكالة "رويترز"، إلى أن سلطات ميانمار، أطلقت خلال الأعوام الماضية سراح مئات المسجونين السياسيين، من خلال قرارات عفو، من بينها العفو الذي صدر في 2016 عقب تولي مستشارة البلاد زعيمة ميانمار، أونغ سان سو كي، السلطة.

المصدر: رويترز