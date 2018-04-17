الشرطة البريطانية تعثر على مادة مشبوهة في مكتب وزيرة الهجرة

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء، أنها عثرت على مادة مشبوهة في مكتب وزيرة الدولة لشؤون الهجرة كارولين نوكس.

وقالت شرطة مقاطعة هامبشاير في بيان صحفي الثلاثاء: "تم استدعاؤنا إلى منطقة ماركت بليس، بعد اكتشاف مادة مشبوهة".

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وأضافت أن رجال الإطفاء وفريقا طبيا توجهوا إلى الموقع المذكور وتم إخلاء المنطقة المحيطة بالمكتب.

تجدر الإشارة إلى أن الحادث وقع بعد يوم واحد من إعلان نوكس عن ترحيل بعض المهاجرين من حوض الكاريبي إثر خطأ في الإجراءات اعتبروا بموجبه مهاجرين لا شرعيين.

وعاينت الشرطة البريطانية خلال الأيام الماضية العديد من الطرود واللفافات المشبوهة التي تم إرسالها إلى مشرّعين بريطانيين، وثبت أنها غير مؤذية.

المصدر: رويترز