بوتين وماكرون وآبي في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

كشف منظمو منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" اليوم الثلاثاء عن أن قادة روسيا وفرنسا واليابان، سيحضرون الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ، الذي سينعقد في روسيا بين الـ24 والـ26 من مايو.

وجاء في بيان صادر عن الجهة المنظمة للمنتدى: "سيكون الحدث الرئيسي للمنتدى هو الجلسة العامة، بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي".

وينعقد المنتدى هذا العام في نسخته الـ 22 تحت شعار "بناء اقتصاد الثقة"، ما يعكس سعي قطاع الأعمال إلى النمو دون قيود مصطنعة، ويأتي ذلك في وقت فرضت فيه واشنطن عقوبات اقتصادية على شركات ورجال أعمال روس، وصفت من قبل موسكو بأنها أداة غير نزيهة للمنافسة.

ويعتبر المنتدى حدثا دوليا سنويا فريدا من نوعه في عالم الاقتصاد والأعمال، إذ يلتقي فيه قادة القوى الاقتصادية لمناقشة القضايا الرئيسية الاقتصادية، التي تواجه روسيا والعالم ككل.

ويعد المنتدى الاقتصادي منصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الروسي، وستشمل أعمال المنتدى أكثر من 90 فعالية، منها "الطاولة المستديرة"، كما سيعقد على هامشه المجلس الاستشاري الإقليمي لمجموعة العشرين، ومنتدى للأعمال الحرة الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن منتدى "بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" يعقد في روسيا منذ عام 1997. ويسمى المنتدى الاقتصادي بـ"منتدى دافوس الروسي"، بفضل حجمه ومستوى المشاركين.

المصدر: وكالات

فريد غايرلي