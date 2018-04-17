مقتل 3 عسكريين إيرانيين بهجوم إرهابي على الحدود مع باكستان

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل ثلاثة من عناصره وجرح آخرين في هجوم شنه إرهابيون على برج مراقبة إيراني في منطقة ميرجاوه الحدودية مع باكستان.

وقالت دائرة العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في بيان صحفي الثلاثاء: "في الساعة الواحدة و30 دقيقة من فجر اليوم الثلاثاء، شنت مجموعة إرهابية قدمت من باكستان، هجوما على برج مراقبة حدودي بهدف الاستيلاء عليه، إلا أن تلك المجموعة واجهت مقاومة شديدة من القوة المنتشرة في البرج ما أحبط الهجوم".

إقرأ المزيد

ولفتت إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 إرهابيين وجرح وهروب عدد آخر منهم، بالإضافة إلى مقتل 3 عناصر من قوات الحرس الثوري وجرح اثنين آخرين جراء اصطدام عربتهم بفخ نصبه الإرهابيون.

المصدر: فارس