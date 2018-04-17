655 لقاء بين الكوريتين 17منها تحضيرا للقمة

أظهر تقرير جديد اليوم الثلاثاء أن الكوريتين عقدتا محادثات ثنائية 360 مرة في قرية الهدنة بانمونجوم حتى الآن، منها 17 جلسة للتحضير لمحادثات القمة المزمعة بينهما.

وحسب تقرير أصدرته اللجنة التحضيرية لمحادثات القمة لعام 2018 ونشرته وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم، أجريت 655 محادثة بين الكوريتين حتى الآن، ومنها 360 محادثة عقدت في بانمونجوم.

كما انعقدت 17 جلسة محادثات للتحضير لقمة الكوريتين وذلك بعد 4 جلسات تحضيرية للقمة.

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ويعتبر "الاجتماع بين ممثلي الصليب الأحمر للكوريتين" الذي عقد في أغسطس 1991 في مقر الأمم المتحدة، أول محادثة بين الكوريتين.

وستنعقد القمة الكورية أواخر الشهر الحالي، فيما من المتوقع أن تعقد قمة دونالد ترامب وكيم جونغ أون في مايو المقبل.

المصدر: يونهاب

نتاليا عبدالله