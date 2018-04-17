كيم يحضر وعقيلته عرض باليه صينيا في بيونغ يانغ

حضر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مساء الاثنين تصحبه عقيلته ري سول جو، عرضا راقصا للفرقة الفنية الصينية للباليه في بيونغ يانغ.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن رئيس دائرة العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي الصيني سونغ تاو، والسفير الصيني لدى كوريا الشمالية لي جين جون، ونائب وزير الثقافة والسياحة الصيني، ورئيس فرقة الباليه الوطنية الصينية كانوا في استقبال كيم وزوجته في مسرح بيونغ يانغ الشرقي الكبير.

وأشارت إلى أن الزعيم الشمالي بحث مع سونغ تاو وعدد من المسؤولين الصينيين سبل تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، وأعرب عن أمله في إسهام زيارة الفرقة الفنية الصينية في تعزيز العلاقات بين البلدين.

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وأكد سونغ تاو أن الرئيس الصيني شي جين بينغ يولي اهتماما كبيرا للاتفاقات المشتركة التي توصل إليها مع كيم، فيما طلب كيم نقل تحيته للرئيس الصيني.

ولا يعد عرض الفرقة الفنية الصينية الاثنين، الأول في العاصمة بيونغ يانغ، حيث سبق وقدمت الفرقة في 15 أبريل عرضا حضره رئيس مجلس الشعب الأعلى الكوري الشمالي كيم يونغ-نام ونائبا رئيس الحزب بارك كوانغ-هو وري سو-يونغ.

المصدر: يونهاب

أحمد باديان