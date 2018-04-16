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7 قتلى في أعمال شغب هي الأعنف داخل سجن الأمريكي منذ 25 عاما

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7 قتلى في أعمال شغب هي الأعنف داخل سجن الأمريكي منذ 25 عاما
Reuters / Randall Hill
7 قتلى في أعمال شغب هي الأكثر دموية في سجون أمريكا منذ 25 عاما
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قال مسؤولون في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية وخبير في أمن السجون إن 7 نزلاء في أحد سجون الولاية قتلوا طعنا، وأصيب 17 آخرون في أحداث شغب دامت 8 ساعات.

وأضاف المسؤولون أن الواقعة تعد الأكثر دموية في الولايات المتحدة منذ عام 1993.

ونشرت إدارة السجون في الولاية تغريدة على "تويتر" قالت فيها: "جرى تأمين مؤسسة لي الإصلاحية في مدينة بيشوبفيل التي تقع في ولاية ساوث كارولاينا على بعد نحو 64 كم شمال شرقي كولومبيا عاصمة الولاية.

وذكرت أن أحداث العنف بدأت مساء الأحد حوالي الساعة 23:15 بتوقيت غرينتش وانتشرت في ثلاثة مبان من السجن.

كما نشرت إدارة السجون أسماء قتلى أحداث الشغب.

وصرح ستيف مارتن وهو خبير في أمن السجون يعمل حاليا مراقبا اتحاديا داخل مجمع سجون "رايكرز أيلاند" الرئيسي في نيويورك، أن الحادثة هي الأكثر دموية منذ عام 1993 عندما قتل 9 سجناء وضابط داخل سجن "أوهايو" الجنوبي في مدينة لوكاسفيل.

وبين مسؤول الطب الشرعي في مقاطعة "لي" لاري لوجان، أن السجناء السبعة في ساوث كارولاينا قتلوا طعنا.

المصدر: رويترز

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