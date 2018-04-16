7 قتلى في أعمال شغب هي الأعنف داخل سجن الأمريكي منذ 25 عاما

قال مسؤولون في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية وخبير في أمن السجون إن 7 نزلاء في أحد سجون الولاية قتلوا طعنا، وأصيب 17 آخرون في أحداث شغب دامت 8 ساعات.

وأضاف المسؤولون أن الواقعة تعد الأكثر دموية في الولايات المتحدة منذ عام 1993.

ونشرت إدارة السجون في الولاية تغريدة على "تويتر" قالت فيها: "جرى تأمين مؤسسة لي الإصلاحية في مدينة بيشوبفيل التي تقع في ولاية ساوث كارولاينا على بعد نحو 64 كم شمال شرقي كولومبيا عاصمة الولاية.

Lee Correctional Institution was secured at 2:55 AM following an incident which started at 7:15 PM. The incident involved multiple inmate on inmate altercations in three housing units. — SC Dept. Corrections (@SCDCNews) 16 апреля 2018 г.

وذكرت أن أحداث العنف بدأت مساء الأحد حوالي الساعة 23:15 بتوقيت غرينتش وانتشرت في ثلاثة مبان من السجن.

The incident at Lee CI resulted in 17 inmates requiring outside medical attention and 7 inmates were killed. — SC Dept. Corrections (@SCDCNews) 16 апреля 2018 г.

كما نشرت إدارة السجون أسماء قتلى أحداث الشغب.

The inmates who were killed during an incident at Lee Correctional Institution have been identified as RAYMOND ANGELO SCOTT, MICHAEL MILLEDGE, DAMONTE MARQUEZ RIVERA, EDDIE CASEY JAY GASKINS, JOSHUA SVWIN JENKINS, COREY SCOTT, CORNELIUS QUANTRAL MCCLARY. — SC Dept. Corrections (@SCDCNews) 16 апреля 2018 г.

وصرح ستيف مارتن وهو خبير في أمن السجون يعمل حاليا مراقبا اتحاديا داخل مجمع سجون "رايكرز أيلاند" الرئيسي في نيويورك، أن الحادثة هي الأكثر دموية منذ عام 1993 عندما قتل 9 سجناء وضابط داخل سجن "أوهايو" الجنوبي في مدينة لوكاسفيل.

وبين مسؤول الطب الشرعي في مقاطعة "لي" لاري لوجان، أن السجناء السبعة في ساوث كارولاينا قتلوا طعنا.

المصدر: رويترز