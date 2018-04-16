الاتحاد الأوروبي يفشل في فرض عقوبات جديدة على إيران

حال اعتراض إيطاليا والنمسا خلال اجتماع لوزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي دون الاتفاق على فرض عقوبات جديدة على إيران، وسط مخاوف من تخلي واشنطن عن الاتفاق النووي الإيراني.

وصرح دبلوماسيون أوروبيون على هامش الاجتماع الذي عقد في لوكسمبورغ بأن إخفاق الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إيران يعني أن الاتحاد قد لا ينجح في الوفاء بمهلة الـ12 مايو التي حددها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أجل "إصلاح" الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا مع إيران في 2015.

واقترحت فرنسا وبريطانيا وألمانيا خلال الاجتماع فرض عقوبات على "فصائل مسلحة وقادة عسكريين إيرانيين" تقاتل إلى جانب القوات الحكومية السورية في مسعى لاسترضاء ترامب من أجل إقناعه بالتخلي عن فكرة الانسحاب من الاتفاق النووي لكنها واجهت معارضة شديدة من إيطاليا وبدعم من النمسا.

وكان ترامب قد هدد بإلغاء واشنطن تعليق عقوباتها على إيران وفقا للاتفاق الذي وافق الغرب بموجبه على رفع عقوبات واسعة النطاق عن طهران مقابل الحد من برنامجها النووي.

واتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على مواصلة العمل من أجل الوصول لحل يفضي إلى الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، وأكد وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس أن "القضية لا تزال على جدول الأعمال".

المصدر: رويترز

علي الخطايبة