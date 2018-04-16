10 آلاف مسلح ينشطون في أفغانستان معظمهم موالون لـ"داعش"

صرح قائد المنطقة العسكرية الوسطى الروسية الفريق ألكسندر لابين، بأن هناك نحو 10 آلاف مسلح ينشطون على أراضي أفغانستان، معظمهم موالون لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال لابين: "حسب تقديراتنا، ينتشر على أراضي أفغانستان نحو 10 آلاف مسلح، معظمهم ينتمون لـ"داعش" الذي لم يتخل عن هدف إعلان "الخلافة" على أراضي جمهوريات آسيا الوسطى"، مضيفا أن 5 آلاف من هؤلاء، متمركزون في مناطق أفغانستان الشمالية.

وأشار إلى أن عناصر "داعش" بعد هزيمتهم في سوريا والعراق، ينتقلون إلى مناطق أخرى ويركزون اهتمامهم على دول آسيا الوسطى.

وأفرد عددا من الجماعات المتطرفة، بينها "حركة تركستان الشرقية الإسلامية"، و"اتحاد الجهاد الإسلامي" و"حزب التحرير" و"السلفية الجهادية" و"جماعة التبليغ"، التي بوسعها إطلاق نشاطها الإرهابي في آسيا الوسطى بالاعتماد على المتطرفين المحليين.

وجدير بالذكر أن ألكسندر لابين تولى منصب قائد المنطقة العسكرية الوسطى في نوفمبر الماضي، وعمل قبل ذلك رئيسا لأركان القوات الروسية العاملة في سوريا.

المصدر: إنترفاكس

أنطون زوييف