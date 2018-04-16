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إصابة 6 أشخاص بحادثة دهس في مانشستر البريطانية

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إصابة 6 أشخاص بحادثة دهس في مانشستر البريطانية
Reuters /Darren Staples
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ذكرت صحيفة "MIRROR" البريطانية أن 6 أشخاص أصيبوا بسبب حادث دهس بسيارة جرى أمام مركز تجاري في مدينة مانشيستير البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن حادثة الدهس جرت مساء اليوم الاثنين أمام مركز تجاري يسمى Asda في شمال المدينة، مشيرة إلى أن بعض الإصابات خطيرة جدا.

ولم تذكر وسائل إعلام أخرى تفاصيل أكثر عن الحادث حتى الساعة.

المصدر: نوفوستي

علي الخطايبة

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