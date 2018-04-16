مظاهرات في برشلونة دعما لزعماء انفصاليين معتقلين

نظم آلاف الكتالونيين المؤيدين لاستقلال إقليمهم عن إسبانيا مظاهرات عمت شوارع برشلونة، طالبوا فيها بالإفراج عن زعماء انفصاليين معتقلين.

وشلت المظاهرات التي شارك فيها 350 ألف شخص حركة المرور في العديد من الطرق الرئيسية والسريعة.

Reuters Albert Gea

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بالحرية للسجناء السياسيين الذين تعتقلهم مدريد، على دورهم في الحملة التي نظموها العام الماضي لانفصال الإقليم عن إسبانيا.

Reuters Albert Gea

Reuters Albert Gea

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وبين القادة المعتقلين بتهمة العصيان في إسبانيا، أوريول جونكيراس النائب السابق لرئيس كتالونيا المقال كارليس بوتشديمون، والمرشح الجديد للرئاسة الكتالونية جوردي تورول.

المصدر: وكالات