مصر ترغب في شراء صواريخ أوروبية متطورة

أبرزت جريدة "الدستور" المصرية، رغبة مصر في شراء صواريخ أوروبية متطورة يطلق عليها اسم "ظل العاصفة" Storm Shadow.

وأوضحت الجريد أن الجيش المصري يرغب في امتلاك صواريخ "ظل العاصفة"، التي تطلق من مقاتلات حربية.

وأضافت أن صاروخ "ظل العاصفة" هو سلاح بعيد المدى، بريطاني فرنسي إيطالي الصنع، من فئة صواريخ كروز cruise، التي تطلق من الجو من مقاتلات حربية، حيث يزن صاروخ "ظل العاصفة" 1300 كغم وطوله 5.10 م ويبلغ مداه ما يزيد على 250 كم.

ويلبي الصاروخ المتطلبات الصعبة للهجمات المخطط لها مسبقا ضد الأهداف الثابتة أو الثابتة ذات القيمة العالية، وله القدرة على العمل في ظروف بالغة القسوة.

وبدأ تشغيل "ظل العاصفة" مع القوات الجوية البريطانية الملكية والقوات الجوية الفرنسية في عام 2003 في العراق ثم في ليبيا عام 2011.

وتستخدم صاروخ "ظل العاصفة"، 3 دول فقط، في حين تسعى دول أخرى، مثل مصر والسعودية والإمارات إلى شرائه.

ويطلق صاروخ "ظل العاصفة" من مقاتلات "تورنادو ورافال وميراج" على أن يتم استخدامه مستقبلا من Eurofighter Typhoon.