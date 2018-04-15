نصر الله: لا خيار حتى اليوم بحماية لبنان من إسرائيل إلا بالمعادلة الذهبية

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله إن "لا خيار حتى اليوم بحماية لبنان من العدو الاسرائيلي"، الا بالمعادلة الذهبية المتمثلة بـ"الجيش والشعب والمقاومة".

وأضاف نصرالله في كلمة له خلال مهرجان انتخابي جماهيري باسم "يوم الوفاء للشهداء" في منطقة البقاع الغربي: "البعض أخذ مواقف معادية لسوريا وما نريد قوله اليوم يجب التفكير في خياراتكم السياسية لأن من يراهن على انهيار سوريا هو واهم وينتظر سرابا... العدو بفضل المقاومة وكل التجارب التي حصلت هو أجبن من أن يأتي بدباباته إلى لبنان".

وأشاد نصر الله بسكان منطقة البقاع الغربي قائلا: "لا يزالون حيث يجب أن يكونوا ويقدمون الشهداء والتضحيات"، معبرا عن تأييد حزبه السياسي والمعنوي والشعبي للائحة "الغد الأفضل" في دائرة البقاع الغربي.

وكان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري قد زار أول أمس الجمعة الجنوب اللبناني ووصل إلى منطقتي مرجعيون وحاصبيا، القريبتين من الشريط الحدودي مع إسرائيل، وذلك في إطار الحملات الانتخابية التي تعد لها القوى السياسية في البلاد.

وقال الحريري للصحفيين خلال الزيارة التي تعتبر الأولى من نوعها لمسؤول لبناني رفيع المستوى، منذ انسحاب القوات الإسرائيلية في عام 2000 من الجنوب اللبناني، إن مشروعنا هو أن تقوم الدولة بخدمة كل اللبنانيين في كل البلاد، وبرنامجنا الانتخابي هو الوطن والدولة والعيش المشترك، ومشروعنا الاعتدال، وهمنا الدولة والجيش القوي، والقوى الأمنية القوية.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة