كيم جونغ أون يلتقي مسؤولا صينيا كبيرا

ذكرت وسائل الإعلام الكورية الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون، التقى يوم أمس السبت رئيس دائرة العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي الصيني سونغ تاو.

وبحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك والوضع الدولي، فيما لم ترشح أي تفاصيل عن فحوى اللقاء والقضايا التي بحثها.

ويرجح بعض المراقبين، أن الجانبين قد بحثا نزع السلاح النووي قبيل محادثات القمة المرتقبة بين الكوريتين، وكوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وذكرت قناة التلفزيون الكوري الشمالي، أن كيم جونغ أون أعرب عن ارتياحه لطبيعة العلاقات بين حزبي البلدين، وشدد على أهمية تطوير العلاقات من خلال تعزيز التعاون والتبادل في المجالات المختلفة.

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وذكر التلفزيون أنت ترافق المسؤول الصيني في زيارته إلى كوريا الشمالية فرقة فنية صينية في إطار التعاون الثقافي بين البلدين.

المصدر: وكالة يونهاب