نائب ترامب: سوريا ستدفع ثمن المزيد من الهجمات الكيميائية

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، اليوم السبت، أن سوريا يتعين عليها دفع "ثمن" إن هي نفذت المزيد من الهجمات بأسلحة كيميائية.

وقال بنس خلال قمة لدول أمريكا اللاتينية منعقدة في ليما: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح أن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة مسعاها لإعادة إرساء إطار الردع القائم حتى يعلم النظام السوري ورعاته، أن هناك ثمنا يتعين دفعه إن استخدم الأسلحة الكيميائية مرة أخرى ضد رجال ونساء وأطفال".

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وقصفت الولايات المتحدة وحليفتيها بريطانيا وفرنسا مقرات عسكرية ومراكز بحوث، في عدة مناطق من سوريا، ونفذ القصف بواسطة سفن وطائرات حربية تابعة للدول الثلاث، وادّعت أن القصف جاء لمعاقبة دمشق على شنها هجوما كيميائيا مزعوما في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الضربات على سوريا قد أصابت كل أهدافها بنجاح.

من جانبها، كشفت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 71 صاروخا من أصل 103، مشيرة إلى أن موسكو ستعيد بحث إمكانية تسليم سوريا منظومات "إس 300" للدفاع الجوي على خلفية هذا العدوان.

المصدر: وكالات