برلين: ألمانيا وفرنسا تسعيان لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في سوريا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن بلاده ستنضم لفرنسا في الدفع بجهود دولية جديدة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في سوريا، زاعما أن روسيا تعطل أي تحرك في مجلس الأمن بشأن الحرب.

وأضاف ماس الذي ينتمي للحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك الصغير في الحكومة الائتلافية المنتمية ليسار الوسط بقيادة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: "سنعمل معا مع فرنسا من أجل الخروج بصيغة دولية يمكنها أن تعطي زخما جديدا للعملية السياسية"، مشيرا إلى أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ستعقد اجتماعا في لندن يوم الأحد لمناقشة الخطوات المقبلة بعد ضربات جوية نفذت ضد سوريا في وقت مبكر من صباح السبت.

وأوضح وزير الخارجية الألماني أن المبادرة ناقشها أيضا مجلس حلف شمال الأطلسي الذي اجتمع في بروكسل السبت وأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون المزيد من الإجراءات للتعامل مع الأزمة السورية الاثنين المقبل.

وتابع أن ألمانيا ستلجأ إلى جميع السبل الدبلوماسية من أجل السعي لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات وتدمير ما تبقى من مخزونات الأسلحة الكيميائية، على حد تعبيره.

المصدر: رويترز

علي الخطايبة