ماكرون يبحث العدوان الثلاثي على سوريا مع ترامب وماي

أعلن قصر الإليزيه في بيان، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحث في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء البريطانية نتائج الضربات الجوية التي نفذت ضد مواقع في سوريا.

وذكر البيان أن ماكرون أشاد " بالتنسيق الرائع بين القوات المسلحة" للبلدان الثلاثة خلال تنفيذ القصف الثلاثي المشترك على الأراضي السورية.

ووجهت في فجر اليوم السبت الرابع عشر من أبريل القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية والفرنسية ضربات صاروخية لمواقع عدة في العاصمة السورية دمشق وريف حمص ومناطق أخرى في سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الولايات المتحدة وحليفتيها أطلقت أكثر من 100 صاروخ خلال هذا العدوان، مؤكدة أن العدوان لم يوجه أي صاروخ للقاعدة البحرية العسكرية الروسية في "طرطوس" وقاعدة "حميميم" العسكرية الروسية والأماكن المحيطة بهما.

المصدر: RT

علي الخطايبة