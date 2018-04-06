هايلي: ترامب يستمع تماما لكلام جنرالاته بشأن الانسحاب من سوريا!

صرّحت المندوبة الأمريكية الدائمة في الأمم المتحدة نيكي هايلي بأن واشنطن لا تخطط في المستقبل القريب لسحب قواتها من سوريا وأنها ستتخذ القرار بهذا الشأن بعد القضاء التام على "داعش".

وسئلت هايلي خلال محاضرة ألقتها أمس بجامعة ديوك في ولاية كارولينا الشمالية هل تعتزم الولايات المتحدة، كما صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في القريب العاجل وضع حد لوجودها العسكري في سوريا، فردت قائلة: "الرئيس يقول إن أولويتنا كانت دائما هزيمة داعش، وهو لا يقول إننا سننسحب حين ننتصر على داعش. هو يقول سوف نعمل مع شركائنا وأصدقائنا ونقرر ما سيكون لاحقا".

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المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة أكدت أن تنظيم "داعش" يفقد مواقعه بسرعة، وأن واشنطن لن تسمح بعودته، مضيفة: "إن الرئيس يستمع تماما لجنرالاته في هذه المسألة لأنهم لا يريدون عودة داعش".

وكان ترامب صرّح في 29 مارس الماضي خلال مؤتمر صحفي بأنه مع انتهاء العملية العسكرية ضد تنظيم داعش، فإن استمرار وجود العسكريين الأمريكيين في سوريا يصبح بلا جدوى، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستغادر قريبا جدا هذا البلد.

ومع ذلك ووفق مصادر شبكة "CNN"، وقف وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايكل بومبيو، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية جوزيف دانفورد، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأسبوع الجاري، وقفا ضد انسحاب القوات الأمريكية من سوريا.

المصدر: تاس

محمد الطاهر