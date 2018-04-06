تحطم مروحية إنقاذ إيطالية في المتوسط ومقتل أحد أفراد طاقمها

أعلنت البحرية الإيطالية اليوم الجمعة، عن سقوط طائرة هليكوبتر تابعة لها، خلال عملية مراقبة إنقاذية في البحر الأبيض المتوسط، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد طاقمها الخمسة.

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وقال المكتب الصحفي في البحرية الإيطالية، إن المروحية المنكوبة من طراز SH 212 وهي انطلقت من السفينة العسكرية Borsini للمشاركة في عملية (ماري سيكورو) "البحر الآمن" ويتم الآن التحقيق في أسباب سقوط هذه المروحية القتالية.

وأضاف المكتب الصحفي في بيان: "تم انتشال جميع الأفراد الخمسة الذين يشكلون طاقم المروحية من البحر، وأربعة جنود منهم في حالة جيدة، في حين تم رفع أحد أفراد الطاقم الذي يدعى أندريا فازيو إلى متن السفينة العسكرية Borsini فاقدا للوعي وتوفي أثناء الإنعاش".

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ويتم تنفيذ عملية ماري سيكورو من قبل السلطات الإيطالية في البحر الأبيض المتوسط اعتبارًا من مارس 2015 للتحكم في تدفقات المهاجرين. ومنذ الأول من يناير الماضي، تم توسيع مهام هذه العملية لتشمل دعم خفر السواحل والبحرية الليبية من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية. وتشارك في هذه العملية ست سفن تابعة للبحرية الإيطالية.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس