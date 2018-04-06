ألمانيا تشتري طائرات استطلاع أمريكية بقيمة 2.5 مليار دولار

صرحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بأن ألمانيا تعتزم شراء 4 طائرات أمريكية بلا طيار، من نوع "MQ-4CTriton"، بقيمة 2.5 مليار دولار، مخصصة للاستطلاع البحري.

وقالت إدارة التعاون في مجال الدفاع والأمن في البنتاغون، إن وزارة الخارجية لم تعارض تسليم برلين هذا النوع من الأسلحة.

وأوضحت وزارة الدفاع أن هذه الصفقة "لن تؤدي إلى تغيير في التوازن العسكري في المنطقة، وستساعد على تحقيق أهداف السياسية الأمريكية الخارجية، نظرا لأنها تعزز أمن شريك في الناتو، يواصل لعب دور هام في ضمان الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا".

طائرة الاستطلاع "Triton"، يبلغ طولها 14.5 متر، يصنعها مجمع "Northrop Grumman"، وهي مجهزة بمحرك نفاث، مما يسمح لها بالارتفاع إلى 20 كيلومترا والتحليق في الجو لمدة 30 ساعة، وتتمتع بقدرة هائلة على جمع بيانات ذات دقة عالية، وعلى تغطية مساحة كبيرة.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي