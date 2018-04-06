ترامب على خطى القذافي.. أوراق في مهب الريح!

في تصرف لم ينتظره الحاضرون، قام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، برمي الورقة التي كتب فيها نص خطابه، أثناء مشاركته في اجتماع عن السياسة الضريبية لبلاده، ما أثار استهجان الكثيرين.

وعلق ترامب بعد رميه الورقة قائلا: "هنا يجب أن تكون ملاحظاتي، الأمر الذي استغرق دقيقتين، لكن فلتذهب إلى الجحيم"، مضيفا أن "الأمر سيكون مملا".

وقد أثار ما فعله ترامب انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي في أمريكا، واستهجان الطريقة التي يتعامل فيها الرئيس مع العديد من القضايا الداخلية، ومن ضمنها مسألة الضرائب.

رمي ترامب للورقة التي تضمنت نص خطابه، بهذا الشكل الاستعراضي، يذكر بسلوك الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، حين مزق نسخة من ميثاق الأمم المتحدة أثناء خطاب الشهير أمام جمعيتها العامة عام 2009.

المصدر: وكالات

نادر همامي