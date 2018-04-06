مقتل وجرح 12 في هجوم مسلحين على قوات أممية في مالي

قتل شخصان وأصيب 10 آخرون بجروح جراء هجوم شنه مسلحون على قوات البعثة الأممية في شمال مالي.

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وجاء في بيان صادر عن البعثة الأممية لحفظ السلام في مالي أن قصفا صاروخيا استهدف مخيم مينوسما في منطقة أغيلهوك شمال كيدال، وحدث ذلك في حوالي الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت غرينيتش​​​.

وأضاف البيان: "وفقا لتقييم أولي قتل اثنان من رجال حفظ السلام وأصيب 10 آخرون، بعضهم بجروح خطيرة، أثناء الهجوم على قاعدة للبعثة الأممية في أغيلهوك".

وأوضح البيان أن جنود حفظ السلام أطلقوا قذائف هاون لصد الهجوم، مضيفا أن "البعثة نظمت على الفور عمليات الإجلاء الطبي اللازمة وعززت أمن المخيم".

وأشار البيان إلى أن القائم بأعمال قائد البعثة كوين دايفيد، ندد بالهجوم وقدم تعازيه لأسر الضحايا، معتبرا أن الهجوم على قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام قد يشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي، وأنه يجب القبض على مرتكبيه ومحاكمتهم.

وجدد البيان: "التزام البعثة بدعم الجهود الرامية إلى استعادة السلام والأمن الدائمين في مالي".

هذا وكان مصدر عسكري مالي قد أعلن أمس الخميس، أن القوات الفرنسية والمالية، قتلت نحو 30 جهاديا من الحركات المسلحة شمال مالي.

ومنذ بداية العام الحالي، قامت القوات الفرنسية بقتل العديد من الجهاديين، بمن فيهم قادة الجماعات المسلحة، من خلال غارات متزامنة نفذت ضد معسكرات "جماعة النصرة والمسلمين"، لكن هذه الجماعة كانت تنتقم بعد كل هجوم عليها، حيث نفذت الشهر الماضي هجوما على السفارة الفرنسية في واغادوغو انتقاما لقتل أحد قادتها في مالي.

المصدر: سبوتنيك

أولغا رودكوفسكايا