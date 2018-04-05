المكسيك.. التحقيق في قتل نساء حوامل لسرقة أجنتهن

هزت المكسيك صدمة مؤلمة بعد سلسلة جرائم قتل غامضة لنساء حوامل في مراحلهن الأخيرة وسط شبهات بأن دوافع تلك الجرائم سرقة الأجنة.

ودعت المرشحة لرئاسة البلاد، مرغريتا زافالا، المواطنين إلى المشاركة في وقفة صمت نظمتها اليوم الخميس للاحتجاج على قتل الحوامل في الفترة الأخيرة.

وطالبت زافالا السلطات بإجراء تحقيق سريع ودقيق في ملابسات تلك الجرائم.

وبحسب قناة ctvnews وقعت عمليات القتل وعددها 3 في 3 ولايات من البلاد، وهي فيراكروز وتاماوليباس وتاباسكو بدءا من أواخر مارس الماضي.

وفي حالتين تم إخراج جنينين من رحمي الضحيتين، وتمكن أحد الأجنة الثلاثة من النجاة.

وألقت الشرطة القبض على مواطنتين يشتبه بهما في قتل المرأتين، فيما أعلن المشتبه به الثالث مطلوبا للعدالة.

المصدر: ctvnews.ca

إينا أسالخانوفا





